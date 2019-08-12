«Рязань-ВДВ» сыграла вничью в первом полуфинале Кубка России

В субботу, 10 августа, на стадионе «Спартак» в Рязани прошёл первый полуфинальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. Встречались «Рязань-ВДВ» и московский «Локомотив». Игра завершилась вничью – 0:0.



«Рязань-ВДВ» – «Локомотив» – 0:0



«Рязань-ВДВ»: Широкова, Еремеева, Кипяткова, Колтакова, Лазаревич, Машкова, Перечечина (Туриева, 81), Моллаева, Синютина (к), Вукович, Чичкала (Осипова, 83).



«Локомотив»: Носенко, Зиястинова, Беломытцева (к), Морозова, Самойлова, Братко, Хотырева, Коровкина, Черкасова (Рузина, 57), Якупова (Куропаткина, 45), Ященко (Дергоусова, 83).



Предупреждения: Синютина, 68. Еремеева, 73.



Судьи: Горинова, Дмитриева, Матвеева.



10 августа, Рязань, стадион «Спартак».



Ответный поединок пройдёт в Москве на стадионе «Сапсан Арена» 12 октября.



Примечательно, что в этот же день был сыгран один из четвертьфиналов Кубка. ЦСКА в домашнем матче обыграл «Дончанку» из Новошахтинска и вышел в полуфинал.

