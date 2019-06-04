Второй этап рыбатлона пройдёт рядом с комфортабельным пляжем

Второй этап всероссийских соревнований по рыбатлону состоится 22 июня с 13:00 в 6 км от Рязани на озере Жидень в Загородном Курорте «Окская Жемчужина». Рыбнище будет расположено рядом с комфортабельным пляжем. Зона бега пройдет по верхней части круглого озера, а сам круг составит чуть больше одного километра. Регистрация участников на 2-й этап проходит на главной странице сайта rybatlon.ru . К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

Призов, как всегда на рыбатлоне, будет очень много! Удочки, спиннинги, катушки, наборы разнообразных прикормок «KLEVO», всевозможные сертификаты в рыболовные магазины и не только, туристические товары… – организаторы соревнований и партнёры обещают много подарков 22 июня на награждении. А для девушек по традиции будет отдельное награждение со специальными призами и цветочными композициями. На регистрации перед стартом каждый участник 2-го этапа рыбатлона получит бутылку питьевой воды «Утренняя звезда». До места соревнований от ТЦ «Круиз» и обратно вас доставит бесплатный автобус от ТЦ «Круиз». Полное расписание автобуса можно найти здесь https://www.oksgem.ru (в нижней части страницы).

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon . Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание 2-го этапа соревнований по рыбатлону-2019:

10:00, 12:00 – бесплатный автобус от ТЦ «Круиз»

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафные круги

16:30 – награждение

17:45 – бесплатный автобус до ТЦ «Круиз»

Генеральные партнёры –

Рыболовные прикормки «KLEVO» совместно с сетью магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» (Рязань, гипермаркет «Стройка», 2 этаж, Ряжск, ул. Энгельса, 9Б);

Медицинский центр «М-КЛИНИК» (ул. Урицкого, 45 к.1).

Главные партнеры –

Сервис заказа поездок «ВЕЗЁТ». Телефон для заказа: 700-100;

Гипермаркет «ЛЕНТА»;

Питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»;

Магазин «ОхотАктив» в ТД «Барс» на Московском (1 этаж)ё

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – компания «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», сеть клииник «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», областной фестиваль «ВО!СЕМЬЯ!», «БЕСЕДКИ НА КАРЬЕРАХ », компания «ПРАКТИК», Загородный Курорт «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства, физической культуры и спорта Рязанской области.