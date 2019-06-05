ВХЛ разделили на Конференции. Для ХК «Рязань» ничего не изменилось







На совершении руководителей клубов ВХЛ, состоявшемся в Сочи, Лига представила проект структуры проведения чемпионата-2019/2020. 32 команды будут разделены на две конференции – «Запад» и «Восток» с последующим плей-офф.

Комментирует нововведения директор ХК «Рязань» Виталий Злобин.

– Какие впечатления оставил визит в Сочи?

– В плане организации все было просто великолепно, самые лучшие впечатления. ВХЛ лишний раз показала и доказала, что делает максимум возможного, чтобы Лига развивалась, крепла структурно и организационно. Это касается как мелочей (например, со следующего сезона наличие группы поддержки становится обязательным атрибутом), так и более серьезных вещей – технического оснащения арен проведения матчей, изменения в контрактах игроков с целью лучшей их защиты и так далее. Приятно было пообщаться с коллегами из других клубов, обменяться мнениями, впечатлениями, узнать с какими проблемами сталкиваются руководители, и какие пути решения находят.

– Лига постоянно расширяется. Вас это удивляет?

– Совершенно нет. Повторюсь, ВХЛ становится все более привлекательным дивизионом, клубы стремятся в ней играть. Собственно говоря, о новичках было известно довольно давно. Решило иметь свой фарм-клуб столичное «Динамо». Третий клуб Казахстана «Номад» так же призван растить молодежь. Интересная команда, уверен, будет в Ташкенте: у «Хумо» хорошее финансирование и большие амбиции – в Узбекистане не скрывают, что в ВХЛ собираются пару лет набираться опыта и шлифовать клубную структуру, после чего намерены сделать еще один шаг вперед, в КХЛ. К слову, в сезоне-2020/21 ВХЛ вновь ждет увеличение – уже объявила о создании фарм-клуба «Сибирь», есть еще ряд потенциальных новобранцев.

– Ваше отношение к новой структуре проведения соревнований?

– С одной стороны, приятно, что руководство ВХЛ прислушивается к просьбам клубов, наконец-то лига разделена на две конференции – «Запад» и «Восток». С другой, совсем от игр между «западными» и «восточными» командами ВХЛ пока не отказывается. Таким образом, для ХК «Рязань» практически ничего не меняется – нашей команде, как и ранее, предстоит съездить и в Китай, и в Казахстан, и в Ангарск с Красноярском, а теперь еще и в Узбекистан. Да, сократились две поездки на Урал. Но добавились визит в Ташкент, дополнительные матчи в Поволжье. Так что сэкономить – а именно этого мы ждали от деления на конференции – увы, не получится.

– Сохранится ли в ВХЛ лимит на игроков старше 28 лет, нещадно критикуемый как хоккеистами, так и клубами?

– Пока он остается, но, насколько мне известно, ведется активная работа, чтобы лимит если не отменить совсем, то хотя бы смягчить его с 5-ти до 7-ми хоккеистов. Сейчас к этому вопросу подключился Профсоюз игроков, что неудивительно: без работы остается целый пласт игроков, находящихся в самом расцвете сил – в КХЛ они не тянут, а в Первенстве ВХЛ уровень совсем другой. Так что не исключено, что в ближайшее время в этом вопросе последуют изменения.

– Не могу не спросить о том, как идет формирование состава ХК «Рязань»?

– Работа идет полным ходом. Хороших свободных игроков на рынке довольно много, но все упирается в скромные финансовые возможности нашего клуба. Мы не можем авантюрно предлагать хоккеистам большие контракты, необходимо жить по средствам. Конъюнктура рынка такова, что первыми разбирают нужных игроков более богатые клубы ВХЛ, затем хоккеисты ждут предложений от клубов «средней руки», и только в последнюю очередь обращают внимание на клубы со скромным финансированием, такие как ХК «Рязань». Это касается и игроков ХК «Рязань» прошлогоднего состава: наш клуб был готов повторить контрактные предложения нескольким хоккеистам, но они провели хороший сезон, резонно рассчитывали получить более выгодные варианты, искали и находили их. Тем не менее, мы не сидим сложа руки. Переговоры ведутся. Буквально на днях мы пришли к общему знаменателю и сделали контрактные предложения пяти игрокам, все они играли в ВХЛ. Еще полтора десятка игроков приедут на сборы в июле с просмотровыми контрактами. Уверен, к сентябрю нам вполне по силам собрать боеспособную команду.

Михаил СОЛДАТОВ

Структура чемпионата ВХЛ 2019/2010 (предварительная)

Конференция «Запад»

Дивизион А

«Динамо» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Тверь), «Звезда» (Москва), ОЭРДЖИ (Пекин, Китай), СКА-«Нева» (Санкт-Петербург), «Химик» (Воскресенск), «Хумо» (Ташкент, Узбекистан), «ЦенгТоу» (Цзилинь, Китай)

Дивизион B

«Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж), «Дизель» (Пенза), «Лада» (Тольятти), «Торпедо Горький» (Нижний Новгород), ХК «Рязань», ХК «Тамбов», ЦСК ВВС (Самара)

Конференция «Восток»

Дивизион С

«Горняк» (Учалы), «Зауралье» (Курган), «Ижсталь» (Ижевск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Торос» (Нефтекамск), «Челмет» (Челябинск), «Южный Урал» (Орск)

Дивизион D

«Ермак» (Ангарск), «Металлург» (Новокузнецк), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан), «Рубин» (Тюмень), «Сарыарка» (Караганда, Казахстан), «Сокол» (Красноярск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Югра» (Ханты-Мансийск)

Команды проведут в регулярном чемпионате по 52 матча:

– по одному матчу дома и на выезде с командами своей конференции (итого 30);

– по одному матчу на выезде с командами одного из дивизионов соседней конференции: А на площадке С, В на площадке D, С на площадке В, D на площадке А (итого 8);

– по одному матчу дома с командами одного из дивизионов соседней конференции: А принимает D, В принимает С, С принимает А, D принимает В (итого 8);

– дополнительные матчи, которые назначит ВХЛ внутри своей конференции – по три дома и на выезде (итого 6)