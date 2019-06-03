Как ни странно прозвучит, но школьные конфликты – это норма. С ними, как с...
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе
Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Главные фото уходящей недели
Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
В Рязани состоялся седьмой турнир «В память о погибших спецназовцах»
Оформить и оплатить отправку посылок теперь возможно в мобильном приложении Почты России, активными пользователями...
30 мая в Рязани прошёл мастер-класс для студентов рязанских вузов и колледжей со строительной...
Банк «Открытие» и «ПАО «МегаФон» заключили новое кредитное соглашение в объеме 15 млрд рублей....
Рязанский цирк приглашает на уникальное пингви-шоу «Ласта-Рика»
Момент наезда на пешехода в Рязани попал на видео
В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу
Министр спорта Рязанской области: В регионе больше половины населения занимаются физкультурой
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалёв частично признал вино в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
Санкт-Петербург – На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о...
В среду, 5 июня, глава администрации Скопинского района Александр Боков провёл очередной личный приём граждан. В нём приняли участие и руководящие сотрудники...
Во вторник, 4 июня, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина провела личный приём граждан в Старожиловском районе. Председатель районного Совета...
Председатель Рязанской областной Думы во вторник, 4 июня, принял участие в работе тематической секции «Культурно-просветительские проекты как фактор сближения культур». Мероприятие состоялось...
В УМВД России по Рязанской области рассказали, как обезопасить смартфон от вирусов и мошенников. Видеоролик появился на сайте ведомства. На видео рассказывается...
Из-за ремонта на водопроводе в Рязани на два дня закроют движение транспорта по Народному бульвару. Работы будут проводиться в районе дома №4...
Касимовские полицейские в считанные минуты разыскали и задержали злоумышленника, подозреваемого в «магазинном» ограблении женщины. Об инциденте сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера, открытая в мае 2029 года, приняла почти две тысячи пациентов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. В...
Игоря Ковалёва отправили под домашний арест
Глава администрации Скопинского района провёл приём граждан
Елена Митина провела личный приём граждан в Старожиловском районе
Аркадий Фомин участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума
Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
В Рязани изменится схема движения транспорта по Народному бульвару
В Касимове задержали злоумышленника, ограбившего местную жительницу в магазине
Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера приняла почти две тысячи пациентов за месяц
Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе
В Рязанской области пройдёт мотокросс среди молодёжи