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Рязань Спорт 20 мая 2019 09:04 | Просмотров:

В Рязани станет на одну шахматную школу больше

В Рязани открывается ещё одна шахматная школа. Появится она в фитнес-центре «Кислород» и станет первой школой, действующей на базе такого спортивного учреждения. В преддверии открытия, которое состоится в сентябре 2019 года, в будущем клубе интеллектуального развития состоялся обучающий семинар.

В начале встречи организатор школы, юрист Андрей Хаджиев провёл интересную лекцию по развитию логического мышления.

На десерт всех собравшихся ждал подробный экскурс в шахматную науку и мастер-класс по этой игре от опытного шахматиста Владимира Фомина.

Стоит отметить, что одна девочка, присутствующая на встрече, совершенно не умела играть. Однако за время семинара, смогла освоить азы шахмат (знала, как ходит каждая из фигур).

Рязанский КМС Владимир Фомин, в честь которого и собственно и будет названа школа, планирует регулярно проводить шахматные соревнования, мастер-классы и т.д.

Обучение будет доступно как для детей, так и для взрослых. В клубе будут преподавать не только международные шахматы, но и игру Го и Сянци (Китайские шахматы).

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