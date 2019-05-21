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Рязань Спорт 21 мая 2019 08:48 | Просмотров:

В Рязани состоялись соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019»

В субботу, 18 мая, в Рязани в очередной раз прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Более 350 рязанцев выполняли различные задания на территории Центрального парка культуры и отдыха. Участие в соревнованиях можно было принять независимо от возраста и уровня подготовки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Рязанской области.  

По итогам соревнований победителями и призерами в своих категориях стали: Таисия Кузнецова, Анастасия Дуплина, Анна Кондрашкина,  Валерия Семченкова, Екатерина Абдуллина, София Орлова, Елена Лесина, Марина Есенина,  Михаил Антонов, Глеб Румянцев, Сергей Чернояров, Денис Серегин, Алексей Андрейкин, Александр Горнов, Максим Савельев,  Виктор Барабаш. Победителей соревнований «Российский Азимут» ждали традиционные медали, дипломы, а также Кубки Министерства спорта Российской Федерации.

Специальные призы от регионального министерства получили самые юные участники соревнований – Валерия Паршина и Илья Киселёв, а также самые опытные – Юрий Выборов и Любовь Бурыкина. Отдельный приз получила и семья Савельевых.

Фото предоставлены пресс-службой министерства физической культуры и спорта Рязанской области

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