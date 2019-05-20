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Рязань Спорт 20 мая 2019 10:52 | Просмотров:

В Рязани прошёл областной день здоровья и спорта

В субботу, 18 мая, на стадионе Центрального спортивного комплекса состоялся областной День здоровья и спорта под девизом «Спорт – норма жизни». Участниками спортивного праздника стали жители региона без ограничений по возрасту – учащиеся школ, вузов, команды спортивных обществ, учреждений, предприятий и организаций. Парад открытия возглавил ветеран спорта, судья всероссийской категории, председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Рязанской области Крючков Илья Андреевич. С приветственными словами к участникам праздника обратились министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Марина Кащеева. По поручению правительства Рязанской области Владислав Викторович поприветствовал гостей и участников праздника, пожелал здоровья и успехов в спорте, отметив значимость проведения такого рода мероприятий, в которых могут принять участие все желающие.

В рамках мероприятия состоялось вручение работникам отрасли физической культуры и спорта благодарностей Губернатора Рязанской области, знаков Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии», знаков Губернатора Рязанской области «За усердие», почётных грамот и благодарностей министерства физической культуры и спорта Рязанской области, удостоверений о присвоении спортивных званий, благодарственных писем федерального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и знаков отличия комплекса ГТО. За активную спортивную жизнь, пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и спорта в Рязанской области памятным кубком Минспорта Рязанской области было награждено управление федеральной налоговой службы России по Рязанской области.

В программу проведения Дня здоровья на Центральном спортивном комплексе г. Рязани вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, пауэрлифтингу, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче. Состязания прошли в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, состоялись семейные старты и спортивные конкурсы (жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо). Также для гостей праздника прошли мастер-классы молодежных составов ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Участники и зрители смогли увидеть показательные выступления от «Спортивного союза стилевого каратэ», а также мастер-классы по трейсингу и воркауту. Работала площадка для любителей северной (скандинавской) ходьбы. В рамках праздника жители города смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отдельных испытаниях комплекса. В завершение праздника победителям и призерам в различных видах состязаний были вручены памятные подарки. За активное участие и пропаганду физической культуры и спорта в регионе были отмечены коллективы вузов и СПО Рязанской области.

В этот день мероприятия приуроченные Дню здоровья и спорта прошли также в муниципальных образованиях и спортивных школах региона.

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