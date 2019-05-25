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Рязань Спорт 25 мая 2019 17:21 | Просмотров:

В Рязани пройдут соревнования по подводному спорту




В воскресенье, 26 мая, в бассейне «Чайка» пройдут соревнования на Кубок города Рязани по подводному спорту. Будут разыграны дисциплины фридайвинга в бассейне – плавания под водой на задержке дыхания. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Федерация подводного спорта Рязанской области приглашает всех желающих помериться силами с рязанскими спортсменами, а также просто поболеть за ребят на балконе бассейна.

Начало регистрации для спортсменов – в 7:00.

Первое упражнение начнется в 8:00. Это статическое апноэ. Задача – просто лежать на поверхности воды вниз лицом максимально долго. Второе упражнение – динамическое апноэ. Это плавание под водой на задержке дыхания на максимально возможное расстояние. Третье упражнение – динамическое апноэ в моноласте. Четвёртое упражнение – динамическое апноэ в обычных ластах.

Награждение запланировано на 12:00. Победители получат ценные призы от спонсоров соревнований.

Фото предоставлено организаторами.

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