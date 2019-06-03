У ХК «Рязань» появятся новые соперники







Директор ХК «Рязань» Виталий Злобин принял участие в заседании руководителей клубов Высшей хоккейной лиги, которое прошло в пятницу, 31 мая, в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На заседании были представлены новые участники турнира ВХЛ – «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).

В сезоне 2019-20 структура турнира изменится – команды разделят на дивизионы и конференции. Сделано это будет с учётом логисти, чтобы снизить расходы клубов на участие в турнире. Структура Лиги и календарь будут обнародованы в июле.