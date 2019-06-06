Главная > Рязань > Спорт 
Рязань Спорт 6 июня 2019 07:29 | Просмотров:

Рязанцы пообщались с известным футболистом Евгением Кобозевым

В среду, 5 июня, в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» прошла встреча рязанской молодёжи с российским футболистом, вратарём, уроженцем  Рязани Евгением Кобозевым. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных», на ней присутствовали студенты вузов и ссузов города – всего более 50 человек.

Некогда выпускник рязанской школы №51 Евгений Кобозев сейчас является игроком футбольного клуба «Пюник» (Ереван), дважды серебряным призёром российской Профессиональной футбольной Лиги, серебряным призёром Премьер-Лиги Армении. Он рассказал молодёжи о своей непростой карьере, о специфике российского футбола, о семье, суевериях в футболе.

Евгений Кобозев начинал свою карьеру в Рязани в 10 лет. В 13 лет молодой человек был на просмотре в ЦСКА, но не подошёл команде из-за низкого роста. Однако не сдался и продолжил работать. В возрасте 19 лет он сыграл свою первую игру в профессиональном спорте, дебютировал в составе «Торпедо-ЗИЛ» 5 августа 2009 года в матче против ФК «Дмитров» (0:0). Сегодня, в свои 29 лет, он успел поиграть в России, Финляндии, Швеции,  Армении.

Помимо профессиональной карьеры студенты интересовались личной жизнью футболиста. Евгений Кобозев рассказал о своём хобби – изучении иностранных языков, о жене и двух дочерях.

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.0K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.0K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.0K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.4K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
3.4K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.7K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.4K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.4K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
Вверх