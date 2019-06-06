Рязанцы пообщались с известным футболистом Евгением Кобозевым

В среду, 5 июня, в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» прошла встреча рязанской молодёжи с российским футболистом, вратарём, уроженцем Рязани Евгением Кобозевым. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных», на ней присутствовали студенты вузов и ссузов города – всего более 50 человек.

Некогда выпускник рязанской школы №51 Евгений Кобозев сейчас является игроком футбольного клуба «Пюник» (Ереван), дважды серебряным призёром российской Профессиональной футбольной Лиги, серебряным призёром Премьер-Лиги Армении. Он рассказал молодёжи о своей непростой карьере, о специфике российского футбола, о семье, суевериях в футболе.

Евгений Кобозев начинал свою карьеру в Рязани в 10 лет. В 13 лет молодой человек был на просмотре в ЦСКА, но не подошёл команде из-за низкого роста. Однако не сдался и продолжил работать. В возрасте 19 лет он сыграл свою первую игру в профессиональном спорте, дебютировал в составе «Торпедо-ЗИЛ» 5 августа 2009 года в матче против ФК «Дмитров» (0:0). Сегодня, в свои 29 лет, он успел поиграть в России, Финляндии, Швеции, Армении.

Помимо профессиональной карьеры студенты интересовались личной жизнью футболиста. Евгений Кобозев рассказал о своём хобби – изучении иностранных языков, о жене и двух дочерях.