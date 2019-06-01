Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
Май на исходе. У школьников уже начались летние каникулы, и появилась масса свободного времени....
Главные фото уходящей недели
Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
В Рязани состоялся седьмой турнир «В память о погибших спецназовцах»
По улицам Перми прогулялся голый мужчина
В Курской области из-за дождя провалилась дорога
10 и 11 июня в Рязани пройдёт 91-я донорская акция «Река жизни». Очередное мероприятие,...
В субботу, 1 июня, на Лыбедском бульваре состоялось открытие четвертого сезона молодёжного проекта «Арт-Субботник»....
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети. Соответствующее...
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу
Министр спорта Рязанской области: В регионе больше половины населения занимаются физкультурой
В прошлом году рязанский бизнес-омбудсмен рассмотрел почти 300 обращений от предпринимателей
Руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области выступил с отчётом в Рязанской облдуме
Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка
В Рязанской области свыше 60 человек получили консультации в Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Инициатором всероссийской акции по оказанию бесплатной правовой...
Правоохранительные органы ведут розыск жителя Ленобласти, который избил и ограбил пенсионера. Инцидент произошел на Международном проспекте в городе Отрадное. В воскресенье, 2...
Жительница Брянская приобрела рыбу в гипермаркете. Дома женщину ждал неприятный сюрприз – в деликатесе оказались черви. О некачественном продукте женщина рассказала в...
Елена Гаджиевна Исинбаева родилась в Волгограде 3 июня 1982 года. Отец, Гаджи Гафанович, родом из дагестанского села Чувек, которое находится недалеко от...
Вечером в воскресенье, 2 июня, на реке Шача в Судиславском районе произошла трагедия. Об этом пишет портал «SMINEWS». Сообщается, что в водоеме...
В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Калуги, который обвиняется в краже. По версии следствия, местная жительница распивала спиртное в...
Вечером в воскресенье, 2 июня, в селе Атаманово Новокузнецкого района произошла трагедия. Речь идет о пожаре в одном из домов на улице...
6 июня, в День русского языка и день празднования 220-летнего юбилея А.С. Пушкина рязанцы смогут написать «Пушкинский диктант». Он будет проводиться в...
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских в Саратове. Они обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, что с января 2016...
Рязанцы получили бесплатные юридические консультации
Рязанцы напишут «Пушкинский диктант»
В Рязани снова пройдёт донорская акция «Река жизни»
У ХК «Рязань» появятся новые соперники
Ребёнок погиб в ДТП в Рязанской области
В центре Рязани произошло ДТП
В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
Елена Митина приняла участие в церемонии награждения обладателей Международной премии «Золотой шар»
В Рязанской области сбили ребенка
В Рязани отметят праздник Ураза-байрам