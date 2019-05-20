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Рязань Спорт 20 мая 2019 09:35 | Просмотров:

Рязанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате по тайскому боксу

18-19 мая в Туле прошёл открытый чемпионат и первенство Рязанской области по тайскому боксу, в котором приняли участие спортсмены из Москвы, Рязани, Тульской, Воронежской, Орловской, Московской и Калужской областей.

Рязанские спортсмены завоевали три серебряные медали в своих возрастных группах. Никита Маненков занял второе место в весовой категории до 56 кг (возрастная группа юноши, 12-13 лет).

Сергей Чернышов и Денис Азарченков стали обладателями серебряных медалей соответственно в весовых категориях до 60 кг и до 63,5 кг (возрастная группа мужчины). Тренируются спортсмены под руководством Владимира Печёрских.

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