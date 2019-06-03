Рязанские парашютисты победили в командном зачёте кубка ЦСПК «Рязанский Кремль-2019»

31 мая завершился Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2019». В лично-командных соревнованиях приняли участие 89 парашютистов из Центрального и Западного военных округов, а также спортсмены из Иваново, Тулы, Пскова, Уссурийска, Новгорода, Белгорода, Санкт-Петербурга и Московской области.

Прыжки на точность приземления продолжались в течение трёх дней на аэродроме Протасово. Разыграно шестнадцать комплектов наград в основном и юниорском зачетах. Торжественное награждение победителей и призеров соревнований состоялось на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ.

Результаты соревнований:

– в личном зачете:

– среди женщин:

1 место – Татьяна Хасанова (309 ЦСПП г. Рязань);

2 место – Ольга Мастафанова (309 ЦСПП г. Рязань);

3 место – Виктория Богданова (309 ЦСПП г. Рязань);

– среди мужчин:

1 место – Валентин Прокопьев (ЦВО);

2 место – Наталья Андреева (ЗВО);

3 место – Дмитрий Мастафанов (309 ЦСПП г. Рязань);

– в командном зачете:

– среди женщин:

1 место – 309 ЦСПП (г. Рязань);

2 место – 106 ГВДД (г. Тула);

3 место – ЦВО;

– среди мужчин:

1 место – 309 ЦСПП (г. Рязань);

2 место – ЗВО;

3 место – ЦВО;

– среди юниоров:

– женщины:

1 место – Анастасия Дулова (ЦВО);

2 место – Влада Кривенко (г. Тула);

3 место – Мария Ралько (г. Уссурийск);

– мужчины:

1 место – Иван Жаринов (г. Псков);

2 место – Адриан Высоцкий (РВВДКУ г. Рязань);

3 место – Евгений Смольников (ЦВО).