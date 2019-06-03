Рязанские парашютисты победили в командном зачёте кубка ЦСПК «Рязанский Кремль-2019»

31 мая завершился Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2019». В лично-командных соревнованиях приняли участие 89 парашютистов из Центрального и Западного военных округов, а также спортсмены из Иваново, Тулы, Пскова, Уссурийска, Новгорода, Белгорода, Санкт-Петербурга и Московской области.
Прыжки на точность приземления продолжались в течение трёх дней на аэродроме Протасово. Разыграно шестнадцать комплектов наград в основном и юниорском зачетах. Торжественное награждение победителей и призеров соревнований состоялось на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ.
Результаты соревнований:
– в личном зачете:
– среди женщин:
1 место – Татьяна Хасанова (309 ЦСПП г. Рязань);
2 место – Ольга Мастафанова (309 ЦСПП г. Рязань);
3 место – Виктория Богданова (309 ЦСПП г. Рязань);
– среди мужчин:
1 место – Валентин Прокопьев (ЦВО);
2 место – Наталья Андреева (ЗВО);
3 место – Дмитрий Мастафанов (309 ЦСПП г. Рязань);
– в командном зачете:
– среди женщин:
1 место – 309 ЦСПП (г. Рязань);
2 место – 106 ГВДД (г. Тула);
3 место – ЦВО;
– среди мужчин:
1 место – 309 ЦСПП (г. Рязань);
2 место – ЗВО;
3 место – ЦВО;
– среди юниоров:
– женщины:
1 место – Анастасия Дулова (ЦВО);
2 место – Влада Кривенко (г. Тула);
3 место – Мария Ралько (г. Уссурийск);
– мужчины:
1 место – Иван Жаринов (г. Псков);
2 место – Адриан Высоцкий (РВВДКУ г. Рязань);
3 место – Евгений Смольников (ЦВО).