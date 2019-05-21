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Видео Рязань Спорт 21 мая 2019 15:02 | Просмотров:

«Рязань-ВДВ» вновь сыграла вничью




В понедельник, 20 мая, очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд провёл ЖФК «Рязань-ВДВ»: на своём поле «десантницы» принимали лидера турнира – столичный ЦСКА.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте: Оксана Еремеева реализовала пенальти в ворота гостей, назначенный за фол против Кристины Чичкалы. Московские футболистки, до этого побеждавшие во всех играх текущего первенства, сделали всё, чтобы продолжить победную серию, но сумели только уйти от поражения. Ответный мяч был забит на 54-й минуте. После этого голов больше не было. Итог матча – 1:1.

Для «Рязани-ВДВ» эта ничья стала уже пятой в семи сыгранных матчах. Рязанки занимают третье место в турнирной таблице с 11 набранными очками. Лидирует ЦСКА – 19 очков в 7 матчах, на втором месте с 16 набранными очками московский «Локомотив».

Фото и видео: vk.com/wfccska 

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