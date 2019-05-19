Пять самых необычных видов спорта

Что вы знаете об интересных и нетипичных видах спорта? Кто-то, например, считает нетипичным видом спорта кёрлинг, для кого-то совсем не понятен бенди (хоккей с мячом). В этой статье корреспондент РИА «7 новостей» подготовил для вас обзор пяти самых необычных видов спорта из-за границы. Как и чем развлекаются американцы пока россияне сажают картофель – читай ниже.

Первым самым нетипичным видом спорта стал шахбокс – гибрид шахмат и обычного бокса. Сложно поверить, но этому виду спорта уже 16 лет. В шахбоксе 11 раундов – 6 шахматных (быстрые раунды), и 5 боксерских. Матчи чередуются между собой, победителем становится тот, кто побеждает в шахматы по очкам, или отправит противника в нокаут.

Следующим нетипичным видом спорта стал – бассабол. Говоря простым языком – это пляжный волейбол на батутах. За счет гравитации во время прыжка игрок может выполнять абсолютно любые акробатические комбинации, тем самым придавая игре красоту. Выигравает та команда, которая победила по количеству очков (засчитанных мячей на поле противника).

Следующий вид спорта подготовлен специально для домохозяек со стажем – экстремальное глажение. Суть слишком проста – берем утюг, гладильную доску и гладим белье в самом неожиданном месте. Можно водить утюгом во время прыжка с парашютом, или гладить вещи находясь на вершине Эвереста, а как вам глажение во время катания на водных лыжах? Жаль, что этот вид спорта пока не признан официальным.

А как вам соревнования по очаровыванию червей? Кстати, этот вид спорта признан официальным, и ежегодно проходит Всемирный чемпионат по очаровыванию червей. На участке 3х3 за полчаса участник должен выманить из- под земли как можно больше червей.

Ну и самый нетипичный вид спорта, на наш взгляд, – соревнования по удерживанию хорька в штанах. Главное правило игры- выжить. Удивительно, но в последних соревнованиях приняло участие более трех тысяч человек. Рекордное время нахождения зверя в штанах – 5 часов!