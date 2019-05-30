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Рязань Спорт 30 мая 2019 11:53 | Просмотров:

Министр спорта Рязанской области: В регионе больше половины населения занимаются физкультурой

29 мая в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час», посвящённый развитию физкультуры и спорта в регионе.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил, что в регионе спортом занимается более 40% населения, больше, чем  в среднем по стране. Работа министерства направлена на увеличение этого показателя.

Депутат Сергей Пупков поинтересовался, как ведомство определяет, сколько жителей региона регулярно занимаются спортом. Фролов пояснил, что учёт ведётся через спортивные учреждения. По словам министра, люди, которые, например, бегают в парках, не попадают в официальную статистику, и в реальности больше половины жителей региона занимаются физкультурой.

Депутат Екатерина Ромадина спросила, сколько жителей области занимаются в секциях игровых видов спорта. Министр сообщил, что в 73 секциях занимаются почти 9,5 тысяч молодых спортсменов. В прошлом году их количество выросло на полторы тысячи человек.

Депутат Виктор Дрейлих задал вопрос о состоянии физкультурно-спортивного диспансера. В нём работают всего восемь человек, а пропускная способность не превышает 5.5 тысяч человек в год при 35 тысячах спортсменов в федерациях. Фролов сообщил, что планируется создание локальных центров спортивной медицины, а под физкультурный диспансер, возможно, будут использоваться площади больницы БСМП, когда она переедет в новое здание.

 

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