Капитан ФК «Рязань» объявил о завершении карьеры







Капитан, защитник, старожил ФК «Рязань» Олег Елисеев объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч против «Динамо-Брянск» станет для Олега последним. Это будет 600 игра на профессиональном уровне, отметили в пресс-службе. Также на сайте команды появилось интервью с Елисеевым.

– Олег, тяжело далось это решение?

Это осознанное решение. Мне уже за 40, наигрался. Года два я вынашивал «план побега» (смеется). Пора. Я всегда придерживался такого мнения, что пока есть желание и, соответственно, физические возможности, силы, нужно выходить на поле, играть и бежать. Сейчас понимаю – пришло время остановиться.

– Всегда видел себя футболистом?

Да. Я ещё даже в школе не учился, но уже знал, что свяжу свою жизнь с футболом. Других вариантов не было. Правда, сначала возможностей больших не было. Занимался в секции при «Станкозаводе». Ну как занимался, больше с мячом бегал, никакой техники, не говоря уже о тактике. В 16 лет я попал в команду «Сельмаш» к тренерам Александру Гаврилову и Владимиру Болотину. Они–то и стали моими проводниками в настоящий футбол. Где-то через год- полтора стал тренироваться с рязанским «Спартаком», его тогда возглавлял Сергей Недосекин. Но, о профессиональном контракте речи не шло – серьезно меня не воспринимали, опыта не хватало. «Отпросившись» у Недосекина, за игровой практикой отправился в Рыбное, в местный «Спартак». А тот через несколько туров снялся с соревнований и прекратил свое существование. В 1998 году я вернулся в рязанский «Спартак», где завоевал место в стартовом составе, забил свои первые мячи и остался на 20 лет.

– Действительно, более 20 лет ты посвятил рязанскому футболу. Такая искренняя любовь? Или есть другие причины?

Обстоятельства так сложились. По молодости мастерства не хватало, чтобы повыше выбраться куда-то. Уровень подготовки не соответствовал требованиям. Да и чтобы ты мог уехать, за тебя должны были заплатить. Футболистов много, а денег мало. На моей памяти только двоих купили – Сергея Правкина и Владислава Майорова. А вообще много было тех, кто хотел уехать, но не смог.

Предложения поступали – ездил на просмотр в «Спартак-Чукотка», звали в питерское «Динамо». Но, судьбе было угодно, чтобы я приносил пользу именно рязанским командам.

– Олег, однажды ты уже уходил из футбола. Кажется, это было летом 2012?

Я считаю, что каждый игрок должен получать удовольствие от тренировок. Ведь, получается, что игр в году у нас не так много, если все сложить и округлить, штук 30-35 получится. А все остальное время мы тренируемся: зимой, летом, утром, вечером, на поле, в зале. И, если это становится рутиной – все, пиши пропало. Тогда главным тренером был Владимир Волков. В какой-то момент я понял, что мне неприятно с ним работать. Я не говорю, что он плохой наставник, нет. Не сошлись мы, не понимал я его методику, подход не нравился. И в этом нет ничего криминального. В команде 25 футболистов и не найдется такого тренера, чтобы был угодным всем игрокам. Я написал заявление и забрал свою трудовую книжку. Поначалу не очень понимал, чем буду заниматься. Но, как говорится, что не делается – все к лучшему. Меня пригласили в Коломну, команда играла в ЛФЛ. На протяжении полугода, два раза в неделю я ездили туда на игры. Хорошая команда, и атмосфера дружеская была. Мы, кстати, тем составом завоевали путевку в ПФЛ.

– Но, уже через полгода ты снова был на поле в Рязани…

Команду приняли Гарник Авалян и Валерий Бахмутов. Позвали в состав, я согласился. И провел в составе ФК «Рязань» еще семь лет.

– Олег, долгое время ты носил капитанскую повязку, выводя команду на игры. Каково это – быть капитаном?

Не могу сказать, что капитанская повязка была моей мечтой. Она пришла с возрастом (улыбается), когда в какой – то момент стал старше всех остальных в команде. Быть капитаном – дополнительная ответственность. Ты в ответе за своих товарищей: спорный момент на поле – идешь к судье, разбираешься, отстаиваешь мнение команды; стычка с игроками соперников – должен быть в эпицентре, но не махать кулаками, а пыл остужать. Излишние эмоции очень мешают, не можешь трезво оценивать ситуацию. Но, подчас, именно адреналин, исходящий от капитана, и должен взбодрить команду, завести.

– За 20 с лишним лет в футболе, наверняка, есть пара-тройка самых запоминающихся матчей?

Есть, конечно, несколько игр в топе. Это матчи, в которых удавалось по два мяча забить, встречи, когда на последних минутах твой гол вырывает победу у соперника, естественно, это кубковые игры, когда против команд Премьер лиги играли.

– Олег, присутствие болельщиков на трибунах важно для футболиста?

Я не устану повторять, что футбол с болельщиками и без – это два разных футбола. Например, несколько лет назад показывали по ТВ чемпионат РФПЛ. В одном из матчей «Зенит» играл без болельщиков из-за наложенных на него санкций. Пустой стадион. Честно, смотреть неинтересно. Содержание игры то же самое, но нет футбольной атмосферы. Слушаешь только комментатора, да футболисты что-то друг другу кричат… Скучно. Здесь то же самое. Вспомни 1/16 финала Кубка России, в Рязань приезжала команда Премьер лиги – «Мордовия» во главе с легендарным Юрием Семиным. Билеты раскупили за 4 дня до матча. Люди приезжали по старой памяти в день игры с надеждой купить билеты в кассе, а их и в помине не было. Собрался полный стадион, что очень приятно. Жалели, что не на ЦСК принимали. Если бы был стадион больше, то туда пришли бы и 10, и 15 тысяч человек. Был огромный всплеск интереса к рязанскому футболу. Сейчас спад, и такое тоже бывает. Есть верные болельщики, которые всегда ходят на матчи. Им за это большое спасибо. Может, не всегда их ожидания оправдываются. Но они поддерживают нас, видят, что мы стараемся и показываем все на, что способны на данный момент.

– Наблюдательные болельщики уже заметили, что ты, несмотря на то, что не попадаешь в заявку на матчи, находишься вместе с командой на скамейке, участвуешь в тренировках, но не как игрок…

Я понял к чему ты клонишь. Когда зимой решил, что пришло время уходить, поговорил с руководством, рассказал о своем намерении. Они предложили попробовать себя в качестве помощника тренеров Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова, так сказать, передавать свой опыт молодым.

– Ты полагаешься только на свой личный опыт или уже проштудировал ряд учебных пособий?

Без теоретической базы далеко не убежишь. Конечно, осваиваю современные методики. Впрочем, и на одних книжных знаниях, игры не построишь. Я полагаюсь на свои ощущения, свое понимание игры, плюс теория. Мне интересно развиваться сейчас в этом направлении.

– Олег, у тебя трое детей – и никто из них серьезно футболом не заинтересовался. Почему?

Старший сын Виталик и дочка Ирина в свое время проявляли интерес к футболу, но в какой-то момент у них появились другие увлечения. Я не настаивал, не принуждал. Если папе нравится футбол, это не означает, что вся семья должна с мячом по полю бегать. Мне приятно их видеть на трибунах и знать, что они за меня переживают. Хотя, рано ставить точку, может, младший сын, Славик, и продолжит мое футбольное дело.