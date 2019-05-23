ХК «Рязань» сообщил о первых новичках в составе







ХК «Рязань» формирует состав на новый сезон. Помимо Владимира Карпова, продлившего контракт с клубом, появились у «горожан» и первые дебютанты – опытный форвард Вячеслав Муштаев и защитник Виталий Демаков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Муштаев (родился 5 июля 1985 года) – воспитанник хоккейной школы Омска. Выступал за «Авангард-ВДВ» и «Омские ястребы» (Омск), «Энергию» (Кемерово), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спутник» (Нижний Тагил), «Сары-Арку» (Караганда), «Иртыш» (Павлодар), «Арлан» (Кокшетау), «Ермак» (Ангарск), «Прогресс» (Глазов), «Ижсталь» (Ижевск), «Зауралье» (Курган), «Алматы» (Алматы). В сезоне-2018/19 в чемпионате и Кубке Казахстана провел за «Алматы» 60 матчей, набрал 35 (19+16) очков, получил 16 минут штрафа, при показателе полезности «+2».

Демаков (родился 4 октября 1993 года) – хоккеем начал заниматься в Челябинске. Выступал за «Белые медведи» (Челябинск), «Беркуты Кубани» (Краснодар), ХК «Саров», «Химик» (Воскресенск), «Горняк» (Рудный). Привлекался в состав юниорской сборной России. В сезоне-2018/19 в чемпионате и Кубке Казахстана провел за «Горняк» 44 матча, набрал 2 (1+1) очка, получил 10 минут штрафа, при показателе полезности «-23».

Также подписан договор с молодым (родился 2 июня 1999 года) форвардом Марком Ворониным, до этого игравшим в МХЛ за «Омские Ястребы» и «Тайфун» из Владивостока.