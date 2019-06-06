ХК «Рязань» пополнился двумя форвардами







Игроки атаки – 27-летний Александр Воронин и 23-летний Станислав Третьяков – приняли контрактные предложения ХК «Рязань». Об этом сообщил сайт клуба.

Воронин (родился 28 февраля 1992 года) – воспитанник хоккейной школы Заволжья.

Выступал за ЦСК ВВС- (Самара), «Кристалл-2» (Саратов), «Прогресс» (Глазов), «Реактор» (Нижнекамск), «Южный Урал» (Орск), «Металлург» (Медногорск), «Кристалл» (Бердск), «Беркут» (Караганда), ХК «Темиртау», «Сарыарка» (Караганда), «Кулагер» (Петропавловск), «Алматы» (Алматы).

В сезоне-2018/2019 в чемпионате Казахстана за «Алматы» провел 57 матчей, набрал 27 (7+20) очков, получил 42 минут штрафа, при показателе полезности «+8».

Третьяков (родился 7 февраля 1996 года) – начинал заниматься хоккеем в родном Омске.

Выступал за «Омские Ястребы» (Омск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Дизель» (Пенза), «Горняк» (Учалы).

В сезоне-2018/2019 в составе «Горняка» в чемпионате ВХЛ провел 42 матча, набрал 13 (9+4) очков, получил 24 минуты штрафа, при показателе полезности «-8».