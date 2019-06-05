ХК «Рязань» договорился о контракте с защитником Осиповым







ХК «Рязань» достиг договорённости о заключении контракта с защитником Ростиславом Осиповым. Последней командой 23-летнего игрока обороны был ангарский «Ермак». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Осипов (родился 4 января 1996 года) – воспитанник хоккейной школы Екатеринбурга.

Выступал за «Ирбис» (Казань), «Чайку» (Нижний Новгород), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Горняк» (Рудный), ХК «Темиртау», «Алтай» (Барнаул), «Красноярские Рыси» (Красноярск), «Ермак» (Ангарск). Привлекался в состав юниорской сборной России, в составе которой выступал на Юношеских Олимпийских играх 2011 года.

В сезоне-2019/2010 выступал за «Красноярские Рыси» (12 матчей, 1 заброшенная шайба, 1 результативная передача, 12 минут штрафа, показатель полезности «-9») и «Алтай» (4 матча, 1 передача, показатель полезности «-1») в первенстве ВХЛ и «Ермак» (18 матчей, 2 передачи, 19 минут штрафа, показатель полезности «+3»).