Голкипер Сергей Денисов остаётся в ХК «Рязань»







Голкипер Сергей Денисов продолжит выступления за ХК «Рязань». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Для Денисова это будет уже четвёртый сезон в Рязани, правда, из предыдущих трёх он не один не провёл полностью, каждый раз вливаясь в состав «горожан» по ходу чемпионата.

Денисов (родился 12 мая 1990 года) – воспитанник столичной школы хоккея. Выступал за «Витязь», «Витязь-2» и «Русские витязи» (Чехов), ХК «Рязань», «Кубань» (Краснодар), «Титан» (Клин), «ТХК» (Тверь), «Спутник» (Нижний Тагил), «Торпедо» (Усть-Каменогорск). К КХЛ в составе «Витязя» провел 53 матча, пропустил 159 шайб.

Впервые в ХК «Рязань» Сергей появился в сезоне-2011/12, будучи командированным из «Витязя»: провел 6 матчей, пропустил 18 шайб. Возвращение голкипера в состав «горожан» состоялось по ходу сезона-2017/18: 25 матчей, 54 пропущенные шайбы. По итогам этого чемпионата болельщиками команды Денисов был признан лучшим игроком ХК «Рязань».

В межсезонье-2018/19 голкипер перебрался в усть-каменогорское «Торпедо»: провёл 14 матчей, пропустил 28 шайб. Но в январе внове вернулся в ХК «Рязань» и до конца чемпионата принял участие в 15 матчах, пропустил 32 шайбы.