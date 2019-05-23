Футболистки «Рязани-ВДВ» обратили внимание министра на состояние стадиона «Спартак»







Футболистки «Рязани-ВДВ» и тренерский штаб команды встретились с министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сообщается, что Фролов лично познакомился с каждой футболисткой и поблагодарил «десантниц» за успешное выступление в прошлом сезоне, когда команда стала чемпионом России.

Свои вопросы задали министру и спортсменки. Как отмечается в сообщении на сайте клуба, «помимо всего прочего, действующие чемпионы страны обратили внимание на газон и трибуны стадиона «Спартак». В данный момент, спортсменкам нелегко тренироваться на твёрдом покрытии, что способствует высокому травматизму в команде». Также был поднят вопрос о недопуске болельщиков на дальнюю трибуну стадиона, которая не прошла лицензирование.

В ответ министр физической культуры и спорта Рязанской области пообещал уделить подобным вопросам особое внимание и заняться устранением проблем. А в завершении пожелал успешного выступления, отыграть без травм, а также заверил, что будет частым гостем на матчах женской команды.