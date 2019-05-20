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Рязань Спорт 20 мая 2019 20:03 | Просмотров:

ФК «Рязань» сыграл вничью в Липецке




В очередном матче Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона ФК «Рязань» в Липецке встречался с местным «Металлургом». Игра завершилась вничью – 0:0.

После этого тура ФК «Рязань» занимает десятое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гарника Аваляна 28 набранных очков после 24 игр.

Следующий матч, который будет последним домашним в текущем сезоне, рязанцы проведут в воскресенье, 26 мая. На стадионе «Спартак» «горожане» будут принимать «Динамо-Брянск», идущее на четвёртом месте. Начало – в 17.00.

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