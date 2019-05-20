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Рязань Спорт 20 мая 2019 11:24 | Просмотров:

Фигуристка Александра Трусова стала лучшей молодой спортсменкой года в Европе

Российская фигуристка Александра Трусова, родившаяся в Рязани, удостоена звания лучшего молодого спортсмена года в Европе в зимних видах спорта. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

На семинаре Европейских олимпийских комитетов в Вене Трусовой вручили диплом и €15 тыс. На это звание также претендовали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

На своей странице в Инстаграмм Александра Трусова поблагодарила за поддержку всех своих тренеров и болельщиков.

– Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дело – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!

Фото ТАСС

 

 
 
 
 
 
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Фигурное катание началось для меня с раннего детства и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье – заниматься любимым делом – я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дело – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

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