Жёсткое ДТП с троллейбусом и песня про рязанскую «площадку-призрак». Видеообзор событий недели

В понедельник, 20 мая, в Рязани прошла пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Об изменениях и нововведениях рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Рязани. Известно, что авария случилась в среду, 22 мая, на перекрёстке улиц Есенина и Садовой.

Во вторник, 21 мая, российский дизайнер Джемал Махмудов провёл для рязанцев мастер-класс на созданию собственного бренда от А до Я. Владелец марки одежды «MD Makhmudov Djemal» рассказал об основах создания собственного бренда одежды, его правильном позиционировании и размещении на торговых площадках.

О детской площадке в Лесопарке узнали далеко за пределами Рязани после того, как с этим вопросом журналистка обратились к президенту Владимиру Путину. В эфире «Авторадио» ведущие шоу «Мурзилки Live» ещё раз вспомнили про детскую площадку, которую теперь долго будут называть «фантомом» и «призраком».

В пятницу, 24 мая, Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева отметил своё 70-летие. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев вручил вузу приветственный адрес.

В Рязани сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину – его подозревают в организации подпольного магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. Рязанец был задержан с поличным во время установки так называемых закладок.