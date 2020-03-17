Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о пандемии коронавируса и жёстких мерах, которые применяют в борьбе с ней.

Насколько оправданы жёсткие меры в борьбе с коронавирусом? Закрытие и отмена всего на свете только вводит людей в состояние стресса!

Жёсткие меры действительно оправданы. Эпидемиологи заявляют, что они необходимы для смягчения удара по системе медицинской помощи. Предположим, случаи заражения вирусом активно возникают, но учреждения при этом работают в штатном порядке, страны принимают гостей, самолёты регулярно совершают полёты. В этом случае инфекция может распространиться настолько быстро, что количество пострадавших от неё людей превысит объёмы медицинских ресурсов. А это и места в клиниках, и аппараты ИВЛ, и, конечно же, врачи. Итогом такого подхода может стать высокая смертность населения.

Сдерживающие меры позволяют замедлить процесс распространения инфекции. Благодаря им медицинские ресурсы расходуются планомерно, и их хватает на каждого заболевшего. Да и врачи в таком случае могут работать в спокойном режиме, уделяя каждому пациенту достаточное количество времени.

А сработает ли такой подход?

Если меры реализуются в должном объёме и вовремя, такой подход может сработать. Пример – эпидемия испанки в 1918 году в США. Во время неё в городе Сент-Луис были оперативно отменены массовые мероприятия и закрыты школы. Это позволило эффективно сдержать инфекцию, чего не скажешь о некоторых других американских городах, где по несколько недель не объявляли карантин.

Коронавирусом переболеют все, если не сдержать распространение вируса?

Если распространение вируса не сдержать, переболеют не все, но многие. В определённый момент на пути распространения вируса будут появляться устойчивые к инфекции люди, прерывающие цепочку заражений. При этом устойчивость к инфекции может быть трёх видов.

Врождённая устойчивость к инфекции, проявляющаяся в генетических особенностях организма; Устойчивость, приобретённая с помощью вакцинации (при условии, что в период сдерживания инфекции появляется вакцина); Устойчивость, приобретённая естественным путём после переноса болезни.

Правда ли, что жёсткие карантинные меры нужны уже сейчас?

Заблуждением является суждение, что карантинные меры нужно вводить на пике инфекции. На самом же деле чем раньше будут минимизированы контакты между людьми, тем больше эффекта принесут карантинные мероприятия.

Что мне делать, чтобы не заболеть?

Чтобы обезопасить себя, стоит соблюдать следующие правила:

По возможности перейдите на работу из дома на время распространения инфекции коронавируса. Правильно мойте руки. Их нужно мыть с мылом, при этом процедура должна заниматься не меньше 40 секунд. Избегайте массовых скоплений людей. Изолируйте себя и членов семьи от людей с подозрением на инфекцию.