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Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о пандемии коронавируса и жёстких мерах, которые применяют в борьбе с ней.

  1. Насколько оправданы жёсткие меры в борьбе с коронавирусом? Закрытие и отмена всего на свете только вводит людей в состояние стресса!
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Жёсткие меры действительно оправданы. Эпидемиологи заявляют, что они необходимы для смягчения удара по системе медицинской помощи. Предположим, случаи заражения вирусом активно возникают, но учреждения при этом работают в штатном порядке, страны принимают гостей, самолёты регулярно совершают полёты. В этом случае инфекция может распространиться настолько быстро, что количество пострадавших от неё людей превысит объёмы медицинских ресурсов. А это и места в клиниках, и аппараты ИВЛ, и, конечно же, врачи. Итогом такого подхода может стать высокая смертность населения.

Сдерживающие меры позволяют замедлить процесс распространения инфекции. Благодаря им медицинские ресурсы расходуются планомерно, и их хватает на каждого заболевшего. Да и врачи в таком случае могут работать в спокойном режиме, уделяя каждому пациенту достаточное количество времени.

  • А сработает ли такой подход?
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Если меры реализуются в должном объёме и вовремя, такой подход может сработать. Пример – эпидемия испанки в 1918 году в США. Во время неё в городе Сент-Луис были оперативно отменены массовые мероприятия и закрыты школы. Это позволило эффективно сдержать инфекцию, чего не скажешь о некоторых других американских городах, где по несколько недель не объявляли карантин.

  • Коронавирусом переболеют все, если не сдержать распространение вируса?
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Если распространение вируса не сдержать, переболеют не все, но многие. В определённый момент на пути распространения вируса будут появляться устойчивые к инфекции люди, прерывающие цепочку заражений. При этом устойчивость к инфекции может быть трёх видов.

  1. Врождённая устойчивость к инфекции, проявляющаяся в генетических особенностях организма;
  2. Устойчивость, приобретённая с помощью вакцинации (при условии, что в период сдерживания инфекции появляется вакцина);
  3. Устойчивость, приобретённая естественным путём после переноса болезни.
  • Правда ли, что жёсткие карантинные меры нужны уже сейчас?
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Заблуждением является суждение, что карантинные меры нужно вводить на пике инфекции. На самом же деле чем раньше будут минимизированы контакты между людьми, тем больше эффекта принесут карантинные мероприятия.

  • Что мне делать, чтобы не заболеть?  
Руки, Мыло, Пузыри, Гигиена, Мыть

Чтобы обезопасить себя, стоит соблюдать следующие правила:

  1. По возможности перейдите на работу из дома на время распространения инфекции коронавируса.
  2. Правильно мойте руки. Их нужно мыть с мылом, при этом процедура должна заниматься не меньше 40 секунд.
  3. Избегайте массовых скоплений людей.
  4. Изолируйте себя и членов семьи от людей с подозрением на инфекцию.

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