Жительница Рязани прошла в суперфинал конкурса «Королева леса – 2019»

Жительница города Рязани Софья Филиппова сумела пройти в суперфинал конкурса «Королева леса – 2019». Данное мероприятие будет проводиться 7-10 августа на территории спортивно-туристического комплекса «Малиновка» под Архангельском.

Рязанская участница конкурса «Королева леса – 2019» Софья Филиппова является сотрудником «Центра защиты леса Рязанской области». Девушка трудится исполняющим обязанности начальника информационно-аналитического отдела. Софья отмечает, что защищать лесные массивы – это ее призвание.

В Финале конкурса «Королева леса – 2019» участницы мероприятия прошли сразу несколько этапов оценки, в число которых вошли танцевальный номер и дефиле. В итоге были определены 15 девушек, достойных выхода в суперфинал соревнований. Отметим, что участницы мероприятия борются за кроссовер Toyota RAV-4.