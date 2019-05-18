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Общество Рязань 18 мая 2019 21:08 | Просмотров:

Жительница Рязани прошла в суперфинал конкурса «Королева леса – 2019»

Жительница города Рязани Софья Филиппова сумела пройти в суперфинал конкурса «Королева леса – 2019». Данное мероприятие будет проводиться 7-10 августа на территории спортивно-туристического комплекса «Малиновка» под Архангельском.

Рязанская участница конкурса «Королева леса – 2019» Софья Филиппова является сотрудником «Центра защиты леса Рязанской области». Девушка трудится исполняющим обязанности начальника информационно-аналитического отдела. Софья отмечает, что защищать лесные массивы – это ее призвание.

В Финале конкурса «Королева леса – 2019» участницы мероприятия прошли сразу несколько этапов оценки, в число которых вошли танцевальный номер и дефиле. В итоге были определены 15 девушек, достойных выхода в суперфинал соревнований. Отметим, что участницы мероприятия борются за кроссовер Toyota RAV-4.

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