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Общество Рязань 24 мая 2019 11:04 | Просмотров:

Жительница Рязани пожаловалась в соцсетях на «необоснованный» штраф

На просторах социальной сети ВКонтакте появился пост с жалобой на получение якобы необоснованного штрафа за парковку в зеленой зоне. Публикация была размещена на странице паблика «Подслушано у водителей в Рязани».

Автор поста пожаловалась на то, что ей пришел штраф за размещение автомашины в зеленой зоне на улице Лермонтова. По документам, в данном месте находится парк. Женщина с наказанием не согласна, приложила видео места нарушения. Однако все не настолько однозначно.

При просмотре видеоролика можно заметить зеленую зону, которую в грязь и голую землю превратили сами автомобилисты. И, соответственно, ставится под сомнение правота рязанских водителей. При этом в комментариях к посту жители Рязани встали на сторону властей.

Фото: скриншот из видео в «ПУВР»

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