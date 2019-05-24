Жительниц Рязани приглашают принять участие в конкурсе «Мисс туризм»

Модельное агентство LEGACY приглашает жительниц Рязани принять участие в конкурсе «Мисс туризм».

Победительница отборочного тура представит наш регион во всероссийском финале, который пройдёт 16-22 июля в Чебоксарах, Garden Hotel & Spa, после которого, сможет претендовать на мировые финалы конкурсов красоты.

Эксклюзивный представитель конкурса в Рязани – Модельное агентство LEGACY.

Участие в конкурсе могут принять талантливые, артистичные красавицы в возрасте от 16 до 24 лет, ростом от 170 и с модельными параметрами. Знание английского языка является преимуществом. Мероприятие будет проходить в форме закрытого кастинга.

Отбор на предварительный кастинг – по заполненным анкетам. Срок подачи до 1 июня.

Анкета-заявка на участие в конкурсе Мисс Туризм 2019. Рязань ЗДЕСЬ