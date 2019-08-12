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Жительница Рязани отметила 100-летний юбилей

Рязанка Анна Михайловна Наумушкина отметила 100-летний юбилей. С этой датой юбиляршу поздравила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации Рязани Инна Монахова. Она пожелала Анне Михайловне крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни и вручила ценный подарок от администрации Рязани.

Анна Михайловна родилась в многодетной семье в селе Морозово-Борки Рязанской области. Окончив 4 класса школа, она оставила учёбу, чтобы помогать родителям, а с 14 лет наравне с взрослыми начала работать в поле. Во время войны Анна Михайловна трудилась в тылу на разработках торфа под Шатурой, затем переехала к мужу в посёлок Красные Борки Путятинского района, где работала в колхозе. У Анны Михайловны 6 детей, 9 внуков и 16 правнуков.

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