Жители Заборья выступают против застройки леса

Жители села Заборье, которое располагается в Рязанском районе Рязанской области борются за целостность лесного участка. Дело в том, что лес обещают пустить под застройку.

Известно, что аукцион по продаже трёх участков должен пройти 22 мая. 18 мая жители самых близких к лесному участку домов собрались и обсудили дальнейшие действия относительно ситуации.

Отметим, что зимой аукцион относительно лесного массива уже был проведен. Но его результаты почему-то были аннулированы. Теперь аукционы будут проходить снова. На данный момент земля значится как участок для рекреационного назначения. Но жители Заборья опасаются, что в будущем новый хозяин земли вырубит лесной массив, хотя на данный момент имеются обещания не уничтожать деревья.