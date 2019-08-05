Жители города Сасово провели нескучную субботу

В субботу, 3 августа, в городе Сасово в парке им. 40 лет ВЛКСМ прошла развлекательная программа «Морское путешествие», которое подготовили и провели сотрудники Муниципального культурного центра совместно с участниками детской театральной студии «Феникс».

Вместе с весёлым капитаном и его юнгами взрослые и дети совершили увлекательное «морское путешествие», принимали участие в весёлых конкурсах, танцевали и пели. А прекрасное настроение помогли создать юные артисты Олеся Чулина и Вика Головина. Зрители тепло встречали выступление Александра Федорова, в исполнении которого прозвучала песня «Морячка» и вместе с ним подпевали и танцевали.

Замечательным сюрпризом для всех стало появление «Кота Матроскина», который вместе с детьми принял участие в конкурсе на самое задорное исполнение матросского танца «Яблочко», а затем еще долго фотографировался с ребятами на память.

Несмотря на то, что несколько раз принимался дождь, мероприятие получилось ярким, добрым и запоминающимся.