Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел городские дороги

В четверг, 5 сентября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий вместе с журналистами осмотрел некоторые объекты нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Рязани. Это улицы Свободы, Грибоедова, Спортивной и 10-ой линии. Именно по поводу медленного ремонта этих дорог поступало от рязанцев наибольшее количество жалоб.

В поездке также принимал участие заместитель главы администрации города по ЖКХ и энергетике Владимир Бурмистров, исполняющий обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани Алексей Муковнин и начальник отдела перспективного планирования дирекции дорог области Роман Минаев.

– Я на одном из совещаний говорил о том, что мы недовольны темпами работ на некоторых объектах. Сегодня мы решили посмотреть, что происходит на дорогах без какой-либо предварительной подготовки, никого не предупреждая. Так мы увидим, как обстоит дело с ремонтом на самом деле, – отметил Евгений Беленецкий.

Как показал осмотр, работы на улице Спортивной подходят к концу. На дорогу осталось нанести только разметку. Зато капитальный ремонт продолжается на улице Свободы, но сроки работ, установленные контрактом, выполняются. А на улице Грибоедова осталось провести фрезерование и уложить асфальт. До 1 октября работы на проезжей части подрядчик планирует завершить.

Хуже ситуация обстоит с работами на улице 10-й линии. Там работы затягиваются, но у подрядчика есть на то веские причины. По проекту подрядной организации необходимо было, помимо укладки асфальта, восстановить 2 колодца, а их на 400-метровом отрезке улицы оказалось 32. По проекту материалов и средств было заложено меньше, чем необходимо. Подрядчику теперь этот вопрос необходимо решать, проводя работы либо за свой счет, либо, заключив допсоглашение с заказчиком работ.