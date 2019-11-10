Заблудившегося в Рязани оленёнка выпустили в дикую среду – видео

Бегавший по Канищево и Приокскому оленёнок отправился в дикую среду. Отлов животного осуществили сотрудники МЧС и Минприроды совместно со Службой по контролю за безнадзорными животными.

Сотрудники ведомств ввели оленёнку седативные препараты, погрузили в автомобиль и отвезли в Кельцы.

В информационном сообщении, опубликованном на официальной странице Службы ВКонтакте, выражена благодарность рязанцам за бдительность и просьба « в будущем не вмешиваться в проведение отлова животных», так как это усложняет работу специалистов.