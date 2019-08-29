За полгода в Рязанской области пресечено почти 600 наркопреступлений

В среду, 28 августа, состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязанской области. Провёл его глава региона Николай Любимов.

Участники заседания обсудили меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств и вопросы, касающиеся организации профилактики с участием средств массовой информации.

Николай Любимов отметил, что в первом полугодии на территории региона пресечено почти 600 наркопреступлений, большая часть которых относятся к разряду тяжких и особо тяжких.

– Считаю необходимым принять дополнительные меры, которые позволят более эффективно вести работу по противодействию незаконному обороту наркотиков. Нужно повысить межведомственное взаимодействие: правоохранительных органов, областных министерств, администраций муниципальных образований, – сказал Николай Любимов.

Особое внимание глава региона поручил обратить на снижение доступности приобретения сырья для изготовления синтетических наркотиков, а также усиление профилактической работы с молодежью в школах, ссузах, вузах, учреждениях дополнительного образования.