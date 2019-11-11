В 2020 году в Рязани начнут строить Южный обход. Этот вопрос обсуждался в понедельник, 11 ноября, на очередном совещании Президента России В.В. Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в Кремле.

Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что ликвидация узких мест на дорожной сети и строительство обходов городов являются важнейшими задачами. В этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется 8 обходов городов, в их числе Рязань.

Как сообщает сайт регионального правительства, заказчиком по проектированию и выполнению подрядных работ выступает ФКУ ФУАД «Большая Волга». Строительство Южного обхода Рязани позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить аварийность, оптимизировать транспортные потоки, исключив образование пробок на данном участке автодороги М5.