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Общество Рязань 5 июня 2019 12:50 | Просмотров:

Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе

В среду, 5 июня, в День эколога в парке «Доступная природа» прошёл праздник «Эколята – молодые защитники природы».

Участниками его стали ученики с 1 по 5 класс школы №13. Всего около ста юных рязанцев посвятили в эколята. Они познакомились с парком, его флорой и фауной, и узнали, почему важно оберегать природу и как это правильно делать.

Организаторами праздника стал Детский эколого-биологический центр. Его учащиеся провели для ребят тематическую поисковую игру «ЭкоКвест», где школьники решали предложенные экологические проблемы и проявили свои творческие способности.

Как рассказывают сотрудники Детского эколого-биологического центра, крайне важно приобщать с ранних лет ребят к проблемам экологии  и рассказывать им о существующих проблемах.

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