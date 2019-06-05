Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе

В среду, 5 июня, в День эколога в парке «Доступная природа» прошёл праздник «Эколята – молодые защитники природы».

Участниками его стали ученики с 1 по 5 класс школы №13. Всего около ста юных рязанцев посвятили в эколята. Они познакомились с парком, его флорой и фауной, и узнали, почему важно оберегать природу и как это правильно делать.

Организаторами праздника стал Детский эколого-биологический центр. Его учащиеся провели для ребят тематическую поисковую игру «ЭкоКвест», где школьники решали предложенные экологические проблемы и проявили свои творческие способности.

Как рассказывают сотрудники Детского эколого-биологического центра, крайне важно приобщать с ранних лет ребят к проблемам экологии и рассказывать им о существующих проблемах.