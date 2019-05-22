Юных рязанцев научат рисовать одной из самых сложных красок

В субботу, 25 мая, в ТРЦ «М5 Молл» пройдёт художественный мастер-класс для детей, на котором гости нарисуют воздушные шары гуашью, а также узнают несколько важных лайфхаков для работы с это сложной краской.

Занятия для детей проведёт профессиональный художник Инна Шеремет. Помимо создания собственных ярких воздушных шаров, дети узнают много нового о техниках работы с гуашью, о том, почему «оживлять» засохшую гуашь стоит только кипяченой водой, как правильно хранить эту краску, зачем художники смешивают гуашь с белилами. Мастер-класс пройдет на территории Художественной галереи «М5 Молл» (напротив магазина Л’Этуаль), вход №3. Начало в 12:00.

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