Юному рязанцу необходимы средства на покупку слухового аппарата

Пятнадцатилетнему Серёже из Рязани необходима помощь неравнодушных граждан. У него ДЦП и тугоухость 4 степени. Но, несмотря на диагнозы и инвалидность, Серёжа достоин быть примером для многих из нас. Он очень жизнерадостный ребенок, который ставит перед собой цели и пытается их достичь. Серёжа ходит неуверенно, он плохо держит голову, у него плохо работают руки, сильная спастика, он плохо слышит, но с 2016 года он занимается лёгкой атлетикой и уже заработал много наград. В мае он получил награды на Всероссийских соревнованиях, Первенство России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. А в 2018 году Сергей занял 4 место по России по катанию на горных лыжах по программе «Лыжи мечты».

Помимо спорта у Серёжи много увлечений. Он любит кататься на велосипеде, играть в футбол, разбирается в моделях машин и учит правила дорожного движения. В школе Серёжа учится на хорошо и отлично.

Жизнь у Серёжи очень активная. Ему бывает очень сложно в некоторых ситуациях, но он не сдаётся, преодолевает трудности и идет вперед.

Так как Серёжа плохо слышит, он ходит со слуховыми аппаратами. Но те, которые выдают по ИПР – ему не подходят. Для Сергея и его активного образа жизни нужны современные слуховые аппараты, в которых меньше постороннего шума, чище функция выделения речи, выше разборчивость и понимание речи.

Новые слуховые аппараты помогут мальчику в учебе и общении с друзьями, родными и тренерами. К сожалению, они дорогостоящие и семья не может самостоятельно приобрести их.

Мама Сережи обратилась за помощью в Фонд «ПроДетство».

Необходимо собрать 153 000,00 рублей.

Чтобы помочь прямо сейчас, отправь SMS на номер 7715 с текстом: “сказка” пробел сумма пожертвования, например, сказка 300.

Оказать помощь можно через Фонд «ПроДетство»

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО»

ИНН 6230091677 / КПП 623001001

Расч/счет 40703810253000000480

БИК 046126614 к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань

Назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 14.

Если вы хотите перечислить от организации – то возможно заключение договора о пожертвовании или предоставление официального письма от фонда.