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Общество Рязань 20 мая 2019 09:54 | Просмотров:

Юная Валерия Шилкина из Рязанской области покорила жюри в полуфинале конкурса «Ты супер!»

На телеканале НТВ проходит музыкальный конкурс «Ты супер!». В нём принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей. В полуфинал этого шоу вышла 16-летняя Валерия Шилкина из города Сасово Рязанской области. Девочка исполнила песню Игоря Матвиенко «Ты неси меня, река!». Трое членов жюри – Диана Арбенина, Игорь Крутой и Ёлка – проголосовали за Валерию, как только она допела первый куплет. Виктор Дробыш нажал кнопку на последних секундах, отметив, что просто «куражился», а само выступление было таким, как надо. Игорь Крутой также отметил, что это было очень по-русски.

Зал аплодировал девочке стоя. Валерию даже попросили исполнить песню на бис. Но в финал она, к сожалению, не прошла.

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