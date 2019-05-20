Юная Валерия Шилкина из Рязанской области покорила жюри в полуфинале конкурса «Ты супер!»

На телеканале НТВ проходит музыкальный конкурс «Ты супер!». В нём принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей. В полуфинал этого шоу вышла 16-летняя Валерия Шилкина из города Сасово Рязанской области. Девочка исполнила песню Игоря Матвиенко «Ты неси меня, река!». Трое членов жюри – Диана Арбенина, Игорь Крутой и Ёлка – проголосовали за Валерию, как только она допела первый куплет. Виктор Дробыш нажал кнопку на последних секундах, отметив, что просто «куражился», а само выступление было таким, как надо. Игорь Крутой также отметил, что это было очень по-русски.

Зал аплодировал девочке стоя. Валерию даже попросили исполнить песню на бис. Но в финал она, к сожалению, не прошла.