Ямочный ремонт дорог провели в центре Скопина

В городе Скопин Рязанской области был проведен ямочный ремонт дорог. Всего в населенном пункте подлатали 1905 кв.м. проезжей части. Информацию об этом предоставил ИД «Пресса».

Выбоины и ухабы заасфальтировали на улицах Афиногенова, Советской, Фабричной, Ленина, Комсомольской, Карла Маркса, Пушкина, Высоковольтной, Пролетарской и Октябрьской. При ремонте дорожного полотна использовался 1 854 061 рубль, который был предоставлен местным бюджетом. При этом на нанесение разметки потратили полмиллиона рублей.

В будущем власти города Скопина планируют отремонтировать улицу Высоковльтную, район Межмуниципального медицинского центра, улицу Фабричную до железнодорожного переезда. В скором времени дороги станут лучше на улице Ленина. Также сообщается, что будет проведен ремонт тротуара на улицах Максима Горького и Пригородной. Наконец, правительство хочет заменить на Октябрьской улице водопропускную трубу.

Фото: ИД «Пресса»