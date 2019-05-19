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Общество Рязань 19 мая 2019 20:25 | Просмотров:

Ямочный ремонт дорог провели в центре Скопина

В городе Скопин Рязанской области был проведен ямочный ремонт дорог. Всего в населенном пункте подлатали 1905 кв.м. проезжей части. Информацию об этом предоставил ИД «Пресса».

Выбоины и ухабы заасфальтировали на улицах Афиногенова, Советской, Фабричной, Ленина, Комсомольской, Карла Маркса, Пушкина, Высоковольтной, Пролетарской и Октябрьской. При ремонте дорожного полотна использовался 1 854 061 рубль, который был предоставлен местным бюджетом. При этом на нанесение разметки потратили полмиллиона рублей.

В будущем власти города Скопина планируют отремонтировать улицу Высоковльтную, район Межмуниципального медицинского центра, улицу Фабричную до железнодорожного переезда. В скором времени дороги станут лучше на улице Ленина. Также сообщается, что будет проведен ремонт тротуара на улицах Максима Горького и Пригородной. Наконец, правительство хочет заменить на Октябрьской улице водопропускную трубу.

Фото: ИД «Пресса»

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