Общество Рязань 20 мая 2019 17:48 Во вторник в Рязани отключат холодную воду Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Во вторник, 21 марта, на улице Великанова в Рязани отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте администрации города. С 9 до 16 часов без воды придётся обходиться жильцам домов №№10, 10 корпус 1, 2, 3, 12, 12 корпус 1 и 2. Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:где в Рязани отключат воду, отключение воды в Рязани