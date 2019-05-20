Во вторник в Рязани отключат холодную воду







Во вторник, 21 марта, на улице Великанова в Рязани отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

С 9 до 16 часов без воды придётся обходиться жильцам домов №№10, 10 корпус 1, 2, 3, 12, 12 корпус 1 и 2.

Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.