Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией вокруг озера Дикая утка

В четверг, 16 мая, в рамках сочинского медиафорума ОНФ состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с журналистами. Корреспондент 62ИНФО Иван Артёменко рассказал главе государства о том, что в Рязани уничтожают озеро Дикая утка.

Напомним, водоём Дикая утка неизвестный предприниматель начал засыпать строительным мусором. Министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов на брифинге сообщил, что работы остановлены, но позже стало известно, что осушение озера продолжается.

Также стоит отметить, что озера у городской Северной окружной по документам не существует.

Владимир Путин ответил, что сходу решить эту ситуацию не может, но пообещал разобраться.

На том же форуме ещё одна рязанская журналистка обратила внимание Путина на детскую площадку в Лесопарке. С этой ситуацией разбираются следователи и прокуратура.