Включить печатный станок. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. Тема этой недели – история бумажных денежных знаков.

История 16. Включить печатный станок.

Банкноты – казалось бы, это просто листы бумаги. Но они являются полноценным платежным средством. Как же появились первые купюры? Конечно, они не могли возникнуть до того, как будут изобретены печатный станок и бумага. Пальма первенства принадлежит Китаю. Монеты – надежный и привычный способ расплачиваться за товары и услуги, но не самый удобный. В X веке н.э. китайцы начали оставлять монеты у купцов, а взамен брать расписки. Чуть позже государство даже лицензировало хранение денег, получив подобие банка, а затем и ввело государственные квитанции, которые заменили расписки. В итоге удалось решить проблему переноса тяжелых медных монет. Например, 1000 монет, которые вместе бы весили около 3,5 кг, заменила одна бумажная банкнота размером примерно 23 на 33 см.

Поначалу на каждую банкноту для подтверждения подлинности ставилась красная императорская печать. Чуть позже появились различные способы защиты. Так, при производстве в бумагу добавляли красители из различных растений, а на саму купюру наносили предупреждение об ответственности за подделку, почти как на современных деньгах. Разница лишь в мере ответственности: в Китае фальшивомонетчиков обезглавливали.