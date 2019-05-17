Видео: рязанцам показали «площадку-призрак» в Лесопарке

Рязанские депутаты после скандала посетили детскую площадку в рязанском Лесопарке. Соответствующее решение было принято на комитете по ЖКХ в пятницу, 17 мая.

– Мы попросили администрацию нас сопроводить и ответить на вопросы депутатского корпуса в части контроля и выяснения всей сложившейся ситуации в городе Рязани, – сказала глава города Юлия Рокотянская.

Директор Лесопарка Виталий Исаев провёл экскурсию по территории зелёной зоны для депутатов и журналистов и объяснил сложившуюся ситуацию вместе с представителями администрации. Директор рассказал, что приобретённое оборудование распределили по городу из-за того, что в Лесопарке оказалось недостаточно места для размещения всего комплекса. Чтобы установить комплекс, потребовалась бы вырубить часть зелёной зоны.

– Нам бы не хватило бы места для ее установки. Для этого бы пришлось вырубить деревья, но этого делать мы не хотели, — сказал Виталий Исаев.

В администрации города отметили, что контракт на приобретение оборудования в Лесопарке на сумму 4952,5 тысяч рублей заключили 15 июня прошлого года. Оборудование передали в Лесопарк 5 октября. Канатная конструкция «Трио», игровой комплекс «Горка», четыре качалки на пружине, две карусели трехместные, беседка, песочница с навесом, карусель шестиместная, игровой комплекс «Тарзанка» и другое оборудование было установлено в Лесопарке. Исключение составил игровой комплекс «Космос», который установили в парке на Соборной.

Канатную конструкцию «Трио» демонтировали 6 мая 2019 года согласно приказу директора МАУК города Рязани «Лесопарк». До 1 июня канатный комплекс установят на реке Старица.

Всё оборудование, установленное в Лесопарке, проверили по документам. Никаких несоответствий обнаружено не было.

– Мы воочию увидели, что всё оборудование на месте или демонтировано. И мы видим, что оно было установлено. Нет у нас «фейковых» детских комплексов, все они у нас на виду. Будем ждать заключения контрольно-счётной палаты, которое мы услышим на следующем комитете, – сказал председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы Александр Бурцев.

Отметим, что вопрос о площадке-признаке рязанские журналисты задали Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ в Сочи. Глава государства назвал ситуацию «наглостью» и потребовал с ней разобраться. Прокуратура Рязанской области начала проверку.