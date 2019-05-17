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Общество Рязань 17 мая 2019 16:41 | Просмотров:

В выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды

В пятницу и предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды. Мероприятия будут направлены на выявление нарушителей ПДД и пьяных водителей. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Госавтоинспекция Рязанской области просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.

Если вы увидели нарушение ПДД, то позвоните по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 11 и напишите обращение на сайте ГИБДД в разделе «Приём обращений».

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