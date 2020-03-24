В VELLCOM GROUP рассказали о преимуществах подземного паркинга

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Проблема нехватки парковочных мест знакома многим автовладельцам. Не у каждого из них есть собственный гараж, а платные охраняемые паркинги зачастую находятся далеко от места жительства. Сегодня вопрос о нормах парковочных мест для жилых домов стоит весьма остро.

Часто семьи, покупая жилье в новом доме, ориентируются на его местоположение, качество и планировку квартиры, а вот позаботиться о своей машине забывают. VELLCOM Group  предлагает автолюбителям заранее решить проблему с размещением транспорта и приобрести квартиру в доме с подземным паркингом.

В условиях динамично развивающегося города и растущего автомобильного потока собственное машиноместо позволит вам избежать участия в соревнованиях за свободные площадки для размещения транспорта на ближайшей парковке. Ваш автомобиль всегда будет находиться в тепле, что поможет экономить время по утрам. Кроме того, закрытое помещение продлит срок службы вашего авто. ⠀

Холдинг делает всё, чтобы вы проводили больше времени с семьёй. Заезжайте в паркинг, ставьте машину и поднимайтесь на бесшумном лифте прямо к двери вашей квартиры.  Теперь не нужно искать место для парковки, добираться до подъезда по непогоде с тяжёлыми сумками. Пара минут — и вы дома.  Индивидуальные гаражные боксы с автоматическими воротами и возможностью быстрого доступа обеспечат удобное и надежное хранение автомобиля и других личных вещей.

За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж по номеру телефона  300-707 или в офис компании по адресу: г. Рязань, 2 Линия, д.9

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