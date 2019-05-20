В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура







В Сынтульское озеро в Касимовском районе выпустили почти тонну мальков белого амура. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Идея выпустить мальков для естественной очистки воды принадлежит генеральному директору фирмы «Динамо» Владимиру Попову и руководителю спортивной базы «Динамо» имени Родионова Сергею Киселёву. Реализовать её помогли предприниматели Михаил Горелов, Борис Рыбаков, Михаил Козлов, Николай Липкин, Игорь Локшин.

По словам Сергея Киселёва, Сынтульское озеро образовалось из-за того, что плотиной закрыли реку Сынтулка. По сути, это небольшое водохранилище. В этом месте течение реки замедляется, берега начинают зарастать травой, дно – водорослями. Для биологической очистки озера в воду и запустили мальков белого амура. Чтобы озеро очищалось, по нормам нужно не менее 300 мальков на гектар. В Сынтульском озере их даже больше.

За тем, чтобы рыбу не выловили браконьеры, будут следить участковый и сотрудники водной полиции.