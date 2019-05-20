Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 20 мая 2019 13:21 | Просмотров:

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура




В Сынтульское озеро в Касимовском районе выпустили почти тонну мальков белого амура. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Идея выпустить мальков для естественной очистки воды принадлежит генеральному директору фирмы «Динамо» Владимиру Попову и руководителю спортивной базы «Динамо» имени Родионова Сергею Киселёву. Реализовать её помогли предприниматели Михаил Горелов, Борис Рыбаков, Михаил Козлов, Николай Липкин, Игорь Локшин.

По словам Сергея Киселёва, Сынтульское озеро образовалось из-за того, что плотиной закрыли реку Сынтулка. По сути, это небольшое водохранилище. В этом месте течение реки замедляется, берега начинают зарастать травой, дно – водорослями. Для биологической очистки озера в воду и запустили мальков белого амура. Чтобы озеро очищалось, по нормам нужно не менее 300 мальков на гектар. В Сынтульском озере их даже больше.

За тем, чтобы рыбу не выловили браконьеры, будут следить участковый и сотрудники водной полиции.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
18 мая 14:43

Главные фото уходящей недели
2.7K
18 мая 14:18

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
2.2K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.5K
18 мая 14:22

Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
1.4K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.2K
18 мая 11:56

Рязанцы открыли пляжный сезон
1.2K
18 мая 13:18

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
1.0K
18 мая 11:37

История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани
857
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
837
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
Вверх