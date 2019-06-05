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Общество Рязань 5 июня 2019 17:16 | Просмотров:

В Старожиловском районе прошла патриотическая акция «Мы – граждане России!»

Во вторник, 4 июня, в администрации Старожиловского района в рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!» прошла торжественная церемония вручения паспортов.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы ФС РФ Елена Митина, глава районной администрации Александр Татарников, начальник отделения по вопросам миграции УФМС России по Рязанской области в Старожиловском районе Татьяна Маринина, школьники, их родители и педагоги.

Елена Митина и Татьяна Маринина вручили паспорта 10 лучшим ученикам школ Старожиловского района. Среди них – активисты Российского движения школьников, призеры и лауреаты спортивных соревнований, творческих конкурсов, олимпиад различного уровня.

– Я поздравляю вас с вручением паспорта. Вместе с этим документом вы получаете права, предусмотренные законодательством РФ. Теперь вы несете ответственность не только перед собой и родителями, но и перед обществом и государством, – отметила Елена Митина. – Уверена, что все вы будете с достоинством и честью нести звание гражданина Российской Федерации.

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