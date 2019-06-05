В Старожиловском районе построят новое здание для Столпянской врачебной амбулатории







Во вторник, 4 июня, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина посетила село Столпцы Старожиловского района и вместе с главой районной администрации Александром Татарниковым осмотрела действующую врачебную амбулаторию, которая обслуживает Столпянское и Мелекшинское сельские поселения, где проживают 2840 человек. Здание, в котором располагается медицинское учреждение, было построено в 30-х годах прошлого века. В настоящее время оно физически и морально устарело.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» в 2019 году будет построено новое здание в селе Столпцы. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет выделено более 9 млн. руб.