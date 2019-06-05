Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 5 июня 2019 10:03 | Просмотров:

В Старожиловском районе построят новое здание для Столпянской врачебной амбулатории




Во вторник, 4 июня, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина посетила село Столпцы Старожиловского района и вместе с главой районной администрации Александром Татарниковым осмотрела действующую врачебную амбулаторию, которая обслуживает Столпянское и Мелекшинское сельские поселения, где проживают 2840 человек. Здание, в котором располагается медицинское учреждение, было построено в 30-х годах прошлого века. В настоящее время оно физически и морально устарело.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» в 2019 году будет построено новое здание в селе Столпцы. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет выделено более 9 млн. руб.

– Новая амбулатория будет отвечать всем современным требованиям, в кабинеты установят новое технологичное оборудование. Это позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшить условия труда медицинских работников, – подчеркнула Елена Митина.

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.3K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.5K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.2K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.7K
2 июня 10:27

История здания, которое принадлежало крупному рязанскому меценату
2.7K
2 июня 13:42

В Рязани отметят праздник Ураза-байрам
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.2K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.1K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.0K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
887
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
Вверх